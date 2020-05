Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul francez Jean-Loup Dabadie a murit, duminica, la Paris, conform unui anunt al agentului sau. Scriitor, jurnalist, scenarist si textier, acesta avea 81 de ani, informeaza Agerpres."Jean-Loup Dabadie a murit azi la ora 13:00 (11:00 GMT), la spitalul parizian Pitie-Salpetriere, de o alta boala…

- Mariana Sipoș, biografa lui Paul Goma și confidenta disidentului in ultima parte a vieții, anunța intr-un comunicat remis G4Media.ro ca Paul Goma (84 de ani) a murit in noaptea din 24 spre 25 martie din cauza infecției cu coronavirus. Scriitorul era internat intr-un spital parizian. Comunicatul integral:…

- 'Avem in fata noastra o criza, o epidemie care vine... cu care va trebui sa ne confruntam in cel mai bun caz', a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron la intalnirea cu personalul medical de la spitalul Pitie-Salpetriere din Paris, unde a decedat cu o zi in urma primul francez…

