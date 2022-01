Stiri pe aceeasi tema

- Calin Georgescu, caruia i s-a propus funcția de președinte de onoare al AUR, a declarat luni, la Antena 3, despre Corneliu Zelea Codreanu, ca s-a luptat „pentru moralitatea ființei umane”. Intrebat ce gest eroic a facut Corneliu Zelea Codreanu, Calin Georgescu a raspuns: „Moralitatea ființei…

- „Premierul nostru" Calin Georgescu ar putea deveni ,,Presedintele nostru" cu sustinerea AUR si a lui George Simion. Propus presedinte de onoare al partidului, omul care s-a imbaiat in lac la temperaturi de inghet a luat tara la picior alaturi de presedintele AUR. Controversat pentru ca ii considera…

- „Premierul nostru" Calin Georgescu ar putea deveni ,,Presedintele nostru" cu sustinerea AUR si a lui George Simion. Propus presedinte de onoare al partidului, omul care s-a imbaiat in lac la temperaturi de inghet a luat tara la picior alaturi de presedintele AUR. Controversat pentru ca ii considera…

- Zona politica din Romania se agita puternic la mijlocul mandatului. Nu doar in PMP lucrurile o iau razna, ci și in zona naționalista se agita apele. Luni la rand Calin Georgescu a fost propunerea de premier a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). Propunerea a fost facuta și oficial la consultarile…

- Intreprinderile mici și mijlocii și domeniului HORECA iși pot instala sisteme de panouri fotovoltaice sau stații de reincarcare a vehiculelor electrice, beneficiind de un sprijin total de pana la 626 de milioane de lei. Conform legii publicate vineri in Monitorul Oficial, este vizata producerea de energie…

- Calin Georgescu și George Simion au petrecut ultimele zile din an impreuna, in Maramureș.„Dușmanii ne vor dezbinați, rupți in bucațele. Daca ne rupem iar in bucațele nu o sa facem nimic, o sa devenim slabi, fiți alaturi de noi sa facem marea unire”, a spus George Simion.Imaginile cu cei doi politicieni…

- Calin Georgescu și George Simion au petrecut ultimele zile din an impreuna, in Maramureș.„Dușmanii ne vor dezbinați, rupți in bucațele. Daca ne rupem iar in bucațele nu o sa facem nimic, o sa devenim slabi, fiți alaturi de noi sa facem marea unire”, a spus George Simion.Imaginile cu cei doi politicieni…

- Razvan Dumitrescu a difuzat, joi, la Subiectiv, imagini nedifuzate in direct la TV cu George Simion. Liderul AUR a ținut sa-și ironizeze adversarii politici prin intermediul unui live pe Facebook.