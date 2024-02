Scriitor decorat de Iohannis, pericol pentru vecini! ”S-ar putea prăbuși blocul” Cunoscutul scriitor Daniel I. Iancu s-a ales cu o plangere din partea vecinilor sai, care se tem ca nu cumva blocul in care locuiesc sa se darame din cauza carților pe care publicistul le are in posesie! Un scriitor roman se confrunta cu o plangere demna de Cartea Recordurilor! Vorbim despre Daniel I. Iancu, decorat de președintele Klaus Iohannis, in anul 2022. Acesta se confrunta cu acuzații neobișnuite din partea vecinilor ingrijorați ca imobilul in care locuiesc s-ar putea prabuși din cauza numarului prea mare de carți din apartamentul sau. Scriitor decorat de Iohannis, reclamat de vecini din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- „Am fost reclamat de catre vecini, la Asociația de proprietari, ca am prea multe carți… și s-ar putea prabuși blocul din cauza carților mele!”, spune scriitorul hunedorean Daniel I. Iancu, autor al mai multor volume de reportaje.Publicistul a relatat ca locuiește la etajul patru al unui bloc din Deva (Hunedoara)…

- Un scriitor decorat de președintele se confrunta cu acuzații neobișnuite din partea vecinilor ingrijorați ca imobilul in care locuiesc s-ar putea prabuși din cauza... numarului prea mare de carți din apartamentul publicistului. Daniel I. Iancu, scriitor și cercetator științific la Muzeul Civilizației…

