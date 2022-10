Sefa guvernului Scotiei, Nicola Sturgeon, crede ca un nou referendum pentru independenta fata de Regatul Unit ar putea avea loc in octombrie anul viitor, transmite Reuters duminica. Partidul National Scotian (SNP) condus de Sturgeon isi desfasoara in acest week-end, la Aberdeen, cea de-a 88-a conferinta anuala. Curtea Suprema britanica urmeaza sa inceapa marti audierile privind posibilitatea unui vot asupra secesiunii Scotiei neaprobat de guvernul de la Londra. Primul referendum privind independenta Scotiei a avut loc in septembrie 2014, cand 55% dintre votanti au fost impotriva desprinderii de…