- Thailanda și Romania (foto) se afla la egalitate, scor 1-1, dupa primele meciuri de simplu ale partidei de tenis de la Nonthaburi, din primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis. In primul joc, Nicholas David Ionel a fost invins, astazi, de Yuttana Charoenphon, cu 7-5, 3-6, 6-1, iar…

- Echipele Romaniei si Thailandei sunt al egalitate, 1-1, vineri, dupa prima zi a intalnirii de la Nonthaburi, in primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, in urma victoriei reusite de tenismanul Filip Cristian Jianu in fata lui Kasidit Samrej, cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-2,

- Echipele Romaniei si Thailandei sunt al egalitate, 1-1, vineri, dupa prima zi a intalnirii de la Nonthaburi, in primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, in urma victoriei reusite de tenismanul Filip Cristian Jianu in fata lui Kasidit Samrej, cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-2, in al doilea…

- ​​Romania se afla la egalitate cu Thailanda, scor 1-1 (play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Davis), dupa ce Filip Cristian Jianu l-a invins pe Kasidit Samrej, scor 6-4, (5)6-7, 6-2. Jianu (267 ATP) a avut nevoie de doua ore și 37 de minute pentru a se impune in fața lui Samrej (605 ATP). Filip a condus…

- Nicholas David Ionel il va infrunta, vineri, 3 februarie, pe Yuttana Charoenphon, in prima partida de simplu din cadrul intalnirii dintre echipele de Cupa Davis ale Romaniei si Thailandei, gazduita de „The Lawn Tennis Association of Thailand” din Nontaburi, in primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale…

- S-au tras la sorți meciurile din intalnirea Thailanda – Romania din play-off-ul Grupei 1 Mondiale a Cupei Davis by Rakuten, aradeanul Marius Copil figurand doar... The post Marius Copil, nominalizat sa joace doar la dublu in duelul cu Thailanda din Cupa Davis appeared first on Special Arad · ultimele…

- Nicholas David Ionel il va infrunta pe Yuttana Charoenphon, vineri, in prima partida de simplu din cadrul intalnirii care opune echipele masculine de tenis ale Romaniei si Thailandei, la Nontaburi, in primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis. Nicholas David Ionel este cel mai bine…

- Marius Copil, Victor Vlad Cornea, Nicholas David Ionel, Filip Jianu si Cezar Cretu au fost nominalizati in echipa masculina de tenis a Romaniei care va intalni formatia Thailandei, in deplasare, in play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, a anuntat, duminica, Federatia Romana de Tenis pe site-ul…