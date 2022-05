Scorpions a lansat single-ul The Language Of My Heart

Stiri pe aceeasi tema

- Logic a lansat impreuna cu DJ Premier single-ul “Vinyl Days”, de pe viitorul album al lui Logic, care va sosi luna viitoare. Este clar din single-urile anterioare ale Logic, inclusiv „Breath Control”, „Therapy Sessions” cu Russ și „Decades”, ca rapperul revede o epoca și un sunet al hip-hop-ului care…

- Principalul suspect in dosarul atacurilor teroriste comise in 13 noiembrie 2015 la Paris, Salah Abdeslam, a declarat miercuri, in fata judecatorilor, ca a ''renuntat'' la planul initial de a se arunca in aer in seara atentatelor din capitala franceza, relateaza AFP, dpa si politico.eu. ''Intru in acest…

- Peach Tree Rascals a lansat single-ul “Good Advice”; o colaborare dintre trupa și producatorii Boyco (Carlie Hanson, Daya), Goldspace (Dominic Fike, Red Hot Chili Peppers) și Donn Robb (The Kid Laroi). „Am scris „Good Advice” ca imn pentru noi și pentru oricine altcineva care simte ca ia decizii in…

- Cantarețul, compozitorul, producatorul și chitaristul James Bay, de trei ori nominalizat la premiile GRAMMY® și caștigator al premiului BRIT, revine cu un nou single intitulat „Give Me The Reason”. Despre noul proiect muzical, James Bay a declarat: „Mi-am dorit ca aceasta melodie sa se simta uriașa…

- Dupa ce Liviu Teodorescu a lansat piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. Single-ul este disponibil pe toate platformele de streaming, iar astazi,…

- Probabil cel mai decisiv moment al procesului de creare al celui mai recent album incredibil al trupei SCORPIONS, Rock Believer, a fost transpus de catre Klaus Meine, care a scris versurile pieselor de pe album, in track-ul „Gas In The Tank”. Meine a spus: „Inainte sa incepem sa lucram la noul album,…

- Cristian Porcari a lansat noul single „Noua Vieți” – O piesa dramatica, cu o mare incarcatura emoționala, ce are in spate o poveste de dragoste atemporala, ce nu cunoaște timp sau spațiu, cu un videoclip pe masura, un single cu mesaj puternic, cu care va rezona publicul din mai multe generații. Dupa…

- Connect-R și Mario Fresh au colaborat pentru prima data și au lansat melodia „Umbre”. Cei doi artiști au surprins pe toata lumea cu noua piesa, iar pentru videoclip s-au folosit explozii reale.Connect-R este impresionat de talentul tanarului artist, iar Mario Fresh și-a indeplinit unul dintre visurile…