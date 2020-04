Scolile private cer ajutorul Guvernului ca sa evite falimentul Reprezentantii scolilor private cer Guvernului acordarea unor subventii, scutirea de la plata contributiilor pentru angajati sau lansarea unui program de acordare de credite fara dobanda. Acestia sustin ca risca sa piarda 60% din incasari daca unitatile raman inchise pana in septembrie.



150 de mii de prescolari si elevi invata in prezent in scolile private.



"Am inaintat Ministerului o serie de masuri, printre care subventie in perioada aceasta, martie-septembrie. O alta propunere este scutirea de la plata contributiilor salariale pentru angajatii din unitatile particulare din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca pensiile romanilor vor fi marite din toamna, dar nu spune cu cat, acest lucru, spune el, urmand sa fie stabilit in urma unei analize si in functie de evolutia economiei romanesti, precum si a incasarilor bugetare. Orban a declarat, luni seara,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca astazi vor fi schimbate, prin ordonanta militara, intervalele de timp in care persoanele de peste 65 de ani au voie sa iasa din casa. Astfel, varstnicii vor avea doua intervale la dispozitie: 07:00 - 11:00 si 19:00 - 22:00. In Romania,…

- Productia de autovehicule de la Dacia si Ford va reincepe pe data de 4 mai, a anuntat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o interventie la Digi 24. "Din ce cunosc eu, atat Dacia, cat si Ford vor reporni productia de autovehicule in data de 4 mai",…

- Multi europeni raman optimisti cand vine vorba de planificarea vacantelor de vara, in 2020, iar cele mai recente studii arata ca pasionatii de calatorii nu isi anuleaza planurile in intregime, ci doar le amana si isi ajusteaza bugetul. Conform unui sondaj realizat de LuggageHero, platforma…

- In conditiile in care autoritatile fac apel la oameni sa ramana cat mai mult in case din cauza pandemiei, Registrul Auto Roman anunta cateva masuri luata pentru perioada urmatoare. "Avand in vedere situatia speciala existenta, in vederea limitarii deplasarilor si a contactelor personale, programele…

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile personalului din depozite si distributie. Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in…

- Guvernul italian analizeaza posibile masuri de urgenta in vederea sprijinirii companiilor si familiilor afectate de epidemia de coronavirus care a lovit regiunile din nordul tarii, transmite Bloomberg. Potrivit unui proiect de decret guvernamental consultat de Bloomberg, printre posibilele…

- Autoritatile bulgare au anuntat duminica dezmembrarea unei filiere de trafic de cocaina provenind din Columbia, dupa confiscarea a circa 500 de kilograme din acest drog ascunse in cutii de ananas si lamai, informeaza AFP si BTA. Cocaina, descoperita vineri in doua camioane, era injectata in…