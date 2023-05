Școlile din sud-estul Spaniei au fost închise din cauza ploilor torențiale Școlile, universitațile și gradinițele din sud-estul Spaniei au fost inchise de autoritați din cauza ploilor torențiale care au afectat regiunea. Dupa o lunga perioada de seceta, ploile abundente au inundat cladiri, au avariat mașini și au inchis drumuri. Meteorologii avertizeaza ca ploile vor continua și pe parcursul nopții in zonele cele mai afectate, inclusiv in regiunile Murcia, Valencia și Andaluzia, potrivit Reuters, relateaza jurnalul.ro . In orașul Cartagena, serviciile de urgența s-au luptat pentru a scoate apa de pe strazile și din casele inundate. In unele zone, mașinile și motocicletele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

