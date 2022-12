Şcolile din oraşul Lahore vor fi închise două zile pe săptămână din cauza poluării Scolile din orasul pakistanez Lahore, clasat miercuri ca fiind cel mai poluat din lume, potrivit unui organism de masurare a calitatii aerului, vor fi inchise doua zile pe saptamana pentru a proteja sanatatea elevilor, in urma unei decizii a unui tribunal local, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

