- Polonia intentioneaza sa isi redeschida toate scolile pe 1 septembrie, a anuntat miercuri ministrul polonez al Educatiei, in pofida cresterii din ultima perioada a numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, informeaza Reuters.Intr-o prima faza, Polonia a avut succes in eforturile…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca exista trei scenarii privind inceperea anului scolar, insa cel mai probabil se va merge pe cel hibrid. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, sustine ca simularile pentru anul școlar care va incepe la 14 septembrie ar trebui…

- Presedintele federatiei, Iulian Cristache, spune ca decizia ar trebui luata la nivelul fiecarei scoli si ca toata lumea, inclusiv familia care isi trimite copilul la scoala, ar trebui sa isi asume riscul infectarii, pentru ca la intoarcerea la scoala nu exista risc zero. Cele 3 scenarii ale Federatiei…

- Daca momentul in care se ridica toate restrictiile intarzie, elevii vor incepe noul an scolar in conditii cu totul speciale. De altfel, in urma cu cateva saptamani a circulat schita unui ordin de ministru in care se vorbea de mai putini elevi in clase, ore mai scurte si alte restrictii. Deocamdata,…

- Conform Ordinului de ministru primul semestru incepe in 14 septembrie, are 17 saptamani de cursuri și se incheie in 29 ianuarie 2021. Cel de-al doilea semestru va avea, de asemenea, 17 saptamani de cursuri, incepe pe 8 februarie și se termina in 18 iunie. Structura anului școlar 2020-2021 Semestrul…

- Scolile din Buzau se pregatesc sa isi redeschida clasele pentru pregatirea, dar si pentru sustinerea examenelor nationale. Elevii vor intra pe un traseu special, iar la usa vor fi intampinati de asistentul medical, care le va lua temperatura si le va distribui masti de protectie.

- Limita de 10 elevi in fiecare clasa a fost eliminata din masurile prevazute in școli pentru examenele naționale de Bacalaureat și Evaluarea Naționala, potrivit unui ordin comun al ministrului Sanatații și ministului Educației, publicat in aceasta seara in Monitorul Oficial. Acest act abroga precedentele…

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat ordinul cu masurile care trebuie luate in școli in perioada in care elevii vor merge in unitați pentru pregatirea examenelor naționale. Potrivit acestuia, cadrele didactice și elevii vor purta masca pe durata pregatirii in școli. Ordinul comun al Ministerului…