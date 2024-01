Școli verzi în Ilfov, cu bani din PNRR Județul Ilfov se pregatește sa devina un exemplu in domeniul educației ecologice! Inițiativa vizeaza transformarea mai multor școli in unitați de invațamant verzi, promovand sustenabilitatea și reducerea impactului asupra mediului. Cele noua proiecte din zona au fost declarate eligibile pentru finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Ce sunt școlile verzi? Anunțul a fost facut de Hubert Thuma , președintele Consiliului Județean Ilfov pe Instagram. Potrivit acestuia, școlile verzi sunt concepute pentru a oferi un mediu propice invațarii , cu o mai mare utilizare a luminii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

