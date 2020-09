Şcoli şi grădiniţe din Dolj care încep cursurile tot cu toalete insalubre Anul scolar 2020-2021 incepe in multe unitati scolare cu toaleta in curte. Conform statisticilor Ministerului Educatiei, la nivel national, 843 de unitati de invatamant sunt in aceasta situatie. 347 dintre acestea sunt facute publice de Ministerul Fondurilor Europene. Lista cu unitatile fara grupuri sanitare necorespunzatoare se afla intr-o anexa la Ghidul solicitantului pentru programul de finanțare „Consolidarea capacitatii unitaților de invațamant preuniversitar de stat in vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2″. Judetul Dolj apare pe aceasta lista cu 18 scoli… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni incepe noul an școlar și… pregatirile, intr-un mod cu totul special fața de ceea ce se obișnuia, sunt pe ultima suta de metri. Iata, spre exemplu, ce se intampla la Racovița și ce anunța conducerea școlii. Informarea a fost postata pe contul de socializare al școlii. Potrivit statisticii publicate…

- Parinții ai caror copii vor lipsi de la școala sau gradinița trei sau mai multe zile nu vor mai fi obligați sa prezinte instituției de invațamant certificatul de la medicul de familie, care confirma ca starea de sanatate este buna, regula ce era obligatorie anterior. O decizie in acest sens a fost luata…

- Vicepremierul Raluca Turcan ii indeamna pe parinții ai caror copii vor incepe in aceasta toamna noul an școlar sa-i verifice pe cei mici astfel incat aceștia sa nu se prezinte bolnavi la ore. In cadrul unei conferințe de presa care a avut loc luni, la Iași, vicepremierul i-a mai sfatuit pe parinți sa-i…

- Ministerul Sanatații a publicat lista incidenței cazurilor de COVID-19 pentru fiecare localitate din Romania. Pe baza acesteia se stabilește dupa care din cele 3 scenarii vor funcționa școlile. In judetul Satu Mare scenariul 2 se aplica in localitatile Camin și Micula. In restul localitatilor, elevii…

- Ziarul Unirea Tablete, echipamente de protecție și containere sanitare mobile in valoare de 175 milioane de euro pentru școlile din Romania: Finanțarea, din fonduri europene nerambursabile Profesorii din unitațile de invațamant preuniversitar vor primi 500.000 tablete școlare și echipamente IT, in valoare…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat sambata, intr-o conferinta de presa, ca este imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii si profesorii din Romania, dar vor exista in fiecare scoala din tara dezinfectanti si masti pentru copiii din familii sarace sau care isi uita masca acasa, transmite…

- CHISINAU, 16 aug – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a facut claritate in ceea ce privește necesitatea prezentarii certificatului medical (F-027) pentru copii și elevii, odata cu inceperea procesului educațional de la 01 septembrie 2020. © Sputnik / Miroslav Rotari In pragul…

- Absolventii de clasa a VIII-a au aflat ieri primele rezultate ale evaluarii nationale. In Dolj, situația statistica generala arata ca dintre cei 4.378 de candidați prezenți, 3.267 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, adica 74%. Dintre aceștia, 17 candidați au incheiat examenul cu media generala…