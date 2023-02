Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie 2022, in Sistemul Informatic Integrat al Invațamantului din Romania (SIIIR), 118 de cladiri cu destinația invațamant figurau ca fiind incadrate in clasa de risc seismic I. Precizam ca datele sunt introduse de la nivelul fiecarei unitați de invațamant și ca in centralizarea din luna…

- Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic a avut loc astazi, la Palatul Victoria, sub coordonarea premierului Nicolae-Ionel Ciuca. In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice…

- Scolile si institutiile de invatamant care prezinta risc crescut in caz de cutremur, potrivit expertizarilor realizate, vor intra cu prioritate intr-un proces de consolidare si reabilitare printr-un program guvernamental, s-a stabilit in sedinta Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic…

- Ministerul Educației trebuie ca pana pe 24 februarie sa gaseasca soluții pentru relocarea in spații sigure a copiilor care invața in cladiri incadrate in categoria de risc seismic I, anunțat Guvernul Romaniei dupa prima reuniune a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic, prezidata…

- In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice soluții pentru relocarea in spații sigure a copiilor care iși desfașoara in prezent activitatea in cladiri incadrate in categoria de risc seismic I, ca urmare…

- ”Ieri noaptea (luni noaptea - n.r.) s-a inchis apelul de proiecte pentru nivelul de risc seismic, pe programul nou initiat de actualul guvern, platforma a fost deschisa in 3 ianuarie pana in 20 februarie si sunt incarcate 366 de cereri care privesc 132 de blocuri de locuinte, respectiv 234 de cladiri…

- Ministerul Educatiei are o situatie a cladirilor cu destinatia unitati de invatamant, inclusiv cele expertizate si clasificate ca fiind expuse riscului seismic.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania SIIIR este platforma in care unitatile…

- Guvernul va interveni in regim de urgența pentru a asigura finanțare suplimentare in cazul școlilor care au nevoie de reabilitate din cauza riscurilor seismice fiind incadrate in gradul 1, iar premierul a cerut ca acestea sa fie tratate cu prioritate, a anunțat purtatorul de cuvant al guvernului, Dan…