Şcoli din Craiova şi judeţ fără directori şi directori adjuncţi Se fac pregatiri pentru noul an scolar, dar o parte din scolile din Craiova si judet nu au directori sau directori adjuncti. ISJ Dolj a scos din nou la concurs de selectie 17 functii de conducere, care fie nu au fost ocupate in prima runda de selectie din luna august, fie s-au eliberat dupa 1 septembrie. Selectia directorilor se face pe 9 septembrie. Conform anunturilor facute de Ministerul Educatiei pe 10 septembrie toate unitatile scolare ar trebui sa fie pregatite sa prezinte parintilor programul de functionare si masurile care s-au luat pentru reluarea cursurilor. ISJ Dolj organizeaza o noua… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

