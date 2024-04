Paştele, aşteptat la ElectroPutere mall cu concursuri, ateliere şi super campanii ElectroPutere Mall a inflorit peste noapte. Cumparaturile de Paște sunt mult mai placute cand ești inconjurat de un decor fantastic. Flori gigantice te așteapta sa le descoperi in inima mall-ului. Cei mici vor putea sa iți imagineze și creeze propriile buchete de flori, iar elevii școlilor din Craiova au fost provocați sa decoreze cel mai frumos Ou de Paște. „Va invitam in perioada 19 aprilie – 04 mai in mall cu foarte multe surprize si cadouri. Cumparaturile va vor aduce și mai multe cumparaturi, iar C&A, Floraria Magnolia, DM Drogherie Market și Mobexpert au pregatit premii surpriza. Iți promitem… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craiova, 17 aprilie 2024. La Promenada, Paștele vine cu o serie de evenimente speciale și premii care aduc bucuria și atmosfera festiva in randul craiovenilor. Astfel, incepand cu 19 aprilie și pana pe 1 mai, vizitatorii centrului comercial vor avea parte de activitați antrenante – de la concerte și…

- Biblioteca Aman organizeaza in perioada 25-29 martie cea a 47-a ediție a Zilelor Elena Farago, dedicate poetei, scriitoarei, traducatoarei, directoarei Fundației Aman și Cetatean de onoare al orasului Craiova. Opera Elenei Farago va fi pusa in valoare, in aceste zile, prin recitari prezentate de elevi…

- Spitalele regionale de urgenta de la Cluj si Iasi vor fi cele mai avansate din Romania si, probabil, unele dintre cele mai avansate din Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, cu ocazia semnarii contractelor pentru construirea celor doua unitati medicale, informeaza…

- Nicolo Napoli e dispus sa vina pentru a 10-a oara la FC U Craiova, dupa ce Adrian Mititelu l-a dat afara pe Giovanni Costantino. Nicolo Napoli spune ca fanii celor de la FC U Craiova il suna si ii cer sa revina la echipa. Italianul a avut 10 mandate pe banca echipei lui Adrian Mititelu. […] The post…

- In ciuda problemelor financiare serioase cu care se confrunta Politehnica Iași, conducerea clubului continua sa ofere condiții de top echipei antrenate de Leo Grozavu. FCU Craiova - Poli Iași, in etapa #28 din Superliga, se joaca pe 27 februarie, de la ora 16:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Politistii de frontiera din Constanța – Sud Agigea au descoperit intr-un container sosit din China, 512 perechi de pantofi sport. Bunurile susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unei marci cunoscute sunt in valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Bunurile au fost ridicate…

- Furnizarea apei potabile va fi intrerupta in municipiul Craiova si alte 20 de localitati din judetele Dolj si Gorj, in perioada 26 februarie - 2 martie, din cauza unor lucrari esentiale efectuate de Compania de Apa Oltenia (CAO) SA pentru Firul II Isvarna - Craiova, aflat in curs de executie in cadrul…

- Cinci scoli din Dolj vor participa la o campanie nationala pentru constientizarea consecintelor asociate faptelor de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar. Proiectul face parte din Planul national privind siguranta scolara, combaterea traficului si consumului de droguri și prevenirea cazurilor…