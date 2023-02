Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de zece ani a fost salvata dupa 147 de ore in care a stat blocata sub o cladire prabusita la cutremur in orasul Antakya din Turcia. Salvatorii care nu au renunțat la cautarea supraviețuitorilor au publicat imagini emoționante cu recuperarea fetiței de sub daramaturi. Fetita de zece…

- Un reportaj al britanicilor de la BBC scoate la iveala o realitate crunta despre urmarile devastatoare ale cutremurelor care, la inceput de saptamana, au lovit Turcia și Siria, provocand moartea a peste 25.000 de mii de oameni. Copiii raniți aflați internați in spitalul din Adana sunt prea mici pentru…

- Micuța Aya, fetița nascuta sub daramaturi la cutremurul care a lovit Turcia și Siria, are un noroc imens. Mii de cereri de adopție vin pe adresa spitalului unde copilul este ingrijit. Pentru ca mama ei a murit imediat dupa naștere, Aya este acum hranita de o femeie cu suflet mare.

- O fetița de noua ani a rezistat 60 de ore prinsa sub daramaturile casei sale prabușite in orasul turc Antakya in urma cutremurului de luni, informeaza Observatornews. Salvatorii au reușit sa o scoata pe fetița in viata dintre ruine. Din fericirea, aceasta nu era ranita. Tatal și fratele ei, in varsta…

- O fetița nou-nascuta a fost scoasa in viața dintre daramaturile unei case din nordul Siriei, dupa ce rudele au gasit-o inca legata cu cordonul ombilical de mama ei, care a murit in cutremurul masiv de luni, relateaza The Guardian, potrivit stiri.tvr.ro. Bebelușul este singurul supraviețuitor din familia…

- Tragediile sunt intalnite la tot pasul in zonele afectate de cutremurele devastatoare din Turcia și Siria. Sky News a difuzat imagini cu un tata care sapa cu mainile goale prin moloz pentru a-și scoate fetița de sub daramaturi, langa Alep.

- Bilantul, inca provizoriu, al cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a ajuns la aproape 5.000 de morti si peste 20.000 de raniti. Timp de 17 ore, o copila de doar 7 ani din Siria si-a tinut fratele mai mic in brate si l-a protejat cu propriul sau trup.Dupa 17 ore de agonie, a venit salvarea.…

- Cutremurul din Turcia a facut zeci de mii de victime, dintre care mii de oameni au murit. Dupa dezastrele create, au aparut o mulțime de imagini tulburatoare. Una dintre cele care ii afecteaza emoțional pe cei mai sensibili este, cu siguranța, cea in care o fetița i-a salvat viața fratelui ei cu propriul…