Doliu în literatura mondială: A murit unul dintre cei mai mari romancieri din istorie

Cormac McCarthy, ccriitor american, cunoscut pentru romanele 'The Road' și 'No Country for Old Men', a murit la domiciliul său.Cormac McCarthy, autorul unor romane precum "The Road" și "No Country for Old Men", a murit la vârsta… [citeste mai departe]