Elevii care nu participa la orele online vor fi considerați absenți, iar cei care sunt prezenți pe baza raspunsurilor pe care le dau pot primi note, spun reprezentanții ISJ Dolj dar și managerii unitaților școlare din Craiova. In cazul elevilor care stau in zone defavorizate sunt obligate insa și autoritațile locale sa se implice pentru a asigura mijloace alternative de invațare.In perioada in care unitațile se afla in scenariul roșu sau galben, elevii care stau acasa sunt obligați sa participe la lecțiile online in acest an școlar, intrucat aceste activitați sunt reglementate de o metodologie.…