- Daca parinții vor fi nevoiți sa stea acasa cand copiii vor avea școala online, aceștia vor primi bani! Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat luni ca in situatia in care intr-o scoala vor fi suspendate cursurile din cauza COVID-19, un parinte va primi 75% din salariu, sa stea acasa cu copilul.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi proiectul de lege al senatoarei PSD Ecaterina Andronescu prin care cursurile din invatamantul preuniversitar si universitar pot fi desfasurate si online, in perioada starii de urgenta sau de asediu. Legea Educatiei, modificata inaintea inceperii…

- Klaus Iohannis a declarat ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul si cu ministrul Educatiei referitoare la inceperea noului an scolar. Presedintele a precizat ca se ia in calcul un scenariu mixt, scoala online cu prezenta elevilor in unitatea de invatamant. "Am avut numeroase…

- Proiectul a fost adoptat cu 102 voturi „pentru” si 26 „impotriva”. Andronescu a explicat intr-o declaratie sustinuta in plen ca este vorba de o initiativa legislativa care vine sa completeze Legea invatamantului, pentru a se putea exercita dreptul fundamental la invatatura in situatii de urgenta sau…

- Conform unui proiect initiat de senatorul PSD Ecaterina Andronescu, adoptat in sedinta de luni a plenului Senatului, activitatile desfasurate in invatamantul preuniversitar si universitar se pot desfasura si online in situatia in care se instituie starea de urgenta sau cea de asediu, potrivit prevederilor…

- In urma cu o luna ar fi trebuit sa aiba loc alegerile locale, romanii urmand sa-și aleaga primarii, consilierii locali și județeni, președinții de Consilii Județene pentru urmatorii patru ani. Numai ca pandemia a dat peste cap calculele politicienilor romani și a dus la amanarea datei alegerilor. Deocamdata,…

- Q Magazine prezinta, in exclusivitate, Raportul rezultat in urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice in perioada starii de urgența. Echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi…

- Plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, marti, infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta, cu 337 voturi „pentru” si 3 abtineri, relateaza Agerpres. Potrivit hotararii de infiintare, comisia are ca obiective analiza fundamentarii si eficientei…