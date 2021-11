Școala începe din 8 noiembrie. Numărul notelor și tezelor, redus Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca elevii se vor intoarce la școala din 8 noiembrie, insa vineri se va stabili daca aceștia vor face orele fizic sau online. Numarul de note a fost redus, la fel și cel al tezelor. „Ministerul va ramane consecvent principiului conform caruia școlile trebuie sa funcționeze […] The post Școala incepe din 8 noiembrie. Numarul notelor și tezelor, redus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat pentru HotNews.ro ca sunt șanse ca din 8 noiembrie, cand elevii de la stat reiau cursurile dupa vacanța impusa de doua saptamani, sa se intre in școala online. „Imi pastrez convingerea ca școala online genereaza pierderi. Dar pentru ca nu…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a confirmat, duminica, ca articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant private, inclusiv in cele 21 de scoli care functioneaza dupa programa altor state, nu a fost preluat in Hotararea de Guvern cu restrictiile…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a sustinut in aceasta dupa amiaza o declaratie de presa in cadrul careia a precizat ca, daca scoala solicita, cursurile se pot desfasura online, insa in anumite situatii. Mai exact, solicitarea de intrare in online se poate face in baza articolului 3…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca, in afara situatiilor generale cunoscute, cursurile se pot desfasura online daca scoala solicita acest lucru insa in anumite situatii. ‘Situatia este diferita intre o scoala in care rata de infectare este de peste 6 la mie si o scoala…

- La o sapamana de cand ministrul Sanatații declara ca se vor permite doar maștile de uz medical in școli, autoritațile s-au razgandit. Elevii vor fi lasați sa poarte și maști textile. Anunțul a fost facut, marți, de catre ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a precizat ca elevii vor putea purta…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a facut joi o serie de declarații privind anul școlar care incepe pe 13 septembrie. Numarul elevilor in clase va fi redus, iar cei vaccinați nu vor mai fi obligați sa poarte masca sanitara intr-o clasa cu numar de elevi redus. Pe de alta parte, Cimpeanu da o veste…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, susține ca numarul de ore de educație fizica ar putea crește de la o singura ora la doua, in sistemul preuniversitar. Modificarea ii vizeaza pe elevii din licee care ar putea sa beneficieze de anul viitor, de doua ore de sport, in programa, in loc de o singura ora,…

- Potrivit lui Cimpeanu, elevii care au contraindicatii certificate medical vor avea in continuare acces la invatamantul online dupa inceperea anului scolar 2021-2022. "Pandemia nu s-a incheiat si vor avea in continuare acces ( la invatamantul online - n.r.) acei elevi care au comorbiditati sau care au…