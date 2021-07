Stiri pe aceeasi tema

- Finala „Next Star” 2021 are loc sambata, de la ora 22.15, la Antena 1. Cel de-al zecelea sezon al show-ului pentru copii ajunge la final, se va afla cine e marele caștigator. El va pleca acasa cu premiul in valoare de 20.000 de euro. Dupa ce au fost martorii unor numere senzaționale și au fost uimiți…

- Adriana Paunescu (6 ani), nepoata marelui poet și om de cultura Adrian Paunescu (23 iulie 1943 – 5 noiembrie 2010) a ajuns in finala show-ului de talente “Next Star”, sezonul 10, difuzat la Antena 1. Micuța a impresionat publicul cu o poezie scrisa chiar de ea. Jurații s-au declarat extrem de bucuroși…

- Adriana Paunescu și-a caștigat locul in Finala de Popularitate a „Next Star” sezonul 10 dupa ce sambata seara, la Antena 1, a induioșat pe toata lumea cu o poezie compusa chiar de ea. „Ești visul bunicului tau Adrian Paunescu și sunt convinsa ca vei fi scriitoare!”, a exclamat jurata Loredana, dupa…

- Dan Negru ne-a obișnuit, de-a lungul timpului, sa le impartașeasca urmaritorilor sai de pe rețelele de socializare imagini de colecție din tolba sa cu amintiri. Nici de data aceasta prezentatorul de la Next Star nu și-a dezamagit fanii. Dan Negru a postat, recent, un videoclip pe pagina lui oficiala…

- La doar 8 ani, micuța Alessia Sana a urcat curajoasa pe scena Next Star și a ales sa cante o piesa uriașa, care i-a adus simpatia juraților și voturile celor de acasa. ”This girl is on fire” a fost alegerea micuței Alessia, care a reuși sa surprinda jurații cu notele inalte pe care le-a susținut, chiar…

- La doar șapte ani, Bella Devyatkina vorbește opt limbistraine și va face o demonstrație sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-onoua ediție Next Star. Micuța Bella Devyatkina, acum in varsta de 7 ani, a devenitcunoscuta inca de la varsta de 4 ani, cand a participat la un show de talentedin Rusia. La…

- La numai 11 ani, micuța Ana Maria Mircea a reușit sambata, la Antena 1, in cea de-a doua ediție Next Star din acest sezon, sa iși indeplineasca un vis, dar și sa cucereasca inimile celor de acasa!

- Scandal la Romanii au Talent, dupa ce s-a aflat caștigatorul marelui premiu. Acuzații grave in mediul online la adresa caștigatoarei. Mulți au spus ca premiul nu a fost acordat pe merit, ca alții au fost mai talentați și ca premiul s-a acordat pe baza emoției, nu a talentului. Premiul III,…