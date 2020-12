Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de finanțare a aplicației județului Bacau pe apa/canalizare, prin POIM, va fi semnat in 26 noiembrie, conform asigurarilor primite astazi din partea dlui. Mircea Grosu, director general in cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a anunțat președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea.…

- Deși proiectele europene de tip Erasmus au fost oprite pe timp de pandemie, exista modalitați prin care elevii pot derula activitați de parteneriat cu alți tineri din alte țari. Acesta este și cazul unui grup de elevi de la clasa a IX-a B de la Colegiul Național de Arta „George Apostu” Bacau, coordonați…

- In ultimele 48 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In total, peste 500 de efective de poliție,…

- Urmare a unei informari care a venit din partea Direcției de Sanatate Publica Bacau cu privire la cresterea ratei incidentei cumulate la nivelul municipiului Bacau, de luni, 12 octombrie 2020, toate unitatile de invatamant din municipiu vor intra in scenariul 3 (rosu). Directoriilor li s-a transmis…

- In municipiul Bacau si in alte zece comune, in care rata de infectare cu noul coronavirus este de peste 1,5 la mie s-a dispus suspendarea activitații restaurantelor și cafenelelor. Se interzic evenimentele organizate in interiorul unitaților de alimentație publica cat și a evenimentelor in aer liber…

- Ne zice Miron Costin ca pe la 1646, simțindu-se Craiia Leșeasca in putere sa se bata cu turcul, trimise carte pe la toți regii și voievozii creștini sa le stea alaturi. La Iași domnea Vasile Lupu și-i sosi in solie de la poloni chiar ginerele sau, cneazul Janusz Radziwill. Vasile Voda a acceptat alianța…

- Va aduceți aminte cum debuteaza ,,Iliada”? „Canta, zeița, mania ce-aprinse pe-Ahil Peleianul,/ Patima cruda ce-aheilor mii de amaruri aduse;/ Suflete multe viteze trimise pe lumea cealalta…” (Homer, ,,Iliada”, trad. de George Murnu, București, Editura Univers, Bucuresti, 1985, p. 39). Cuvantul manie…

- Tribunalul Bacau a acuzat DSP ca face anchete epidemiologice superficiale dupa ce patru angajați au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, iar trei dintre aceștia au fost internați. Colegii de birou al grefierului infectat nu au fost considerați contacți direcți Intr-o scrisoare semnata de Camelia…