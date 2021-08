Școala Gimnazială din Ciolănești a primit 10 calculatoare prin proiectul „Dăm un Byte de Ajutor” Social Școala Gimnaziala din Ciolanești a primit 10 calculatoare prin proiectul „Dam un Byte de Ajutor” august 13, 2021 11:37 Ateliere Fara Frontiere și Garrett Motion au donat 90 de calculatoare catre opt structuri educaționale din opt județe ale țarii. Parteneriatul face parte din proiectul „Dam un Byte de Ajutor” și susține digitalizarea educației pentru elevii din zone defavorizate cu 90 de calculatoare complet echipate: unitate, monitor, periferice, cabluri și sistem de operare licențiat. Cele 90 de echipamente donate au fost recondiționate in atelierul educlick de catre angajați… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

