Scoala "Gheorghe Titeica" creste cititoriEste deja al treilea an consecutiv de cand data de 15 februarie a devenit prilej de sarbatoare pentru toti cei care iubesc taina slovelor, cartea, cultura, in general. Ziua Nationala a Lecturii a fost aleasa a se celebra la data amintita deoarece aceasta reprezinta ziua de nastere a doi titani ai culturii romane: Spiru Haret si Titu Maiorescu.Elevii Scolii Gimnaziale Nr. 30 "Gheorghe Titeica" din Constanta au fost angrenati in diferite ...