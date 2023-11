Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs, vineri seara, in zona Olteniei, din primele informații oferite de aplicațiile de alerta in caz de cutremure.Seismologul INFP, Mihai Diaconescu, susține ca mișcarile seismice din Oltenia ”sunt secvențe ciudate, care nu respecta teoria”. "Cutremurul…

- "Cutremur Oltenia, Gorj ML 4.3!! In ziua de 10.11.2023, 19:48:21 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 15 km", anunța INFP. Cutremurul s-a produs la 14km NV de Targu Jiu, 68km NE de Drobeta-Turnu Severin, 70km S de Hunedoara, 85km S de…

- Un seism s-a produs in urma cu puțin timp in județul Gorj. Cutremurul a avut magnitudinea 4,3 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 15 kilometri, potrivit INFP. Seismul a fost inregistrat in zona Cheile Sohodolului, din comuna Runcu. Si joi s-au produs in Gorj trei seisme cu magnitudinea…

- Un cutremur s-a produs, joi dimineața, in Romania – mai precis in Oltenia. Din primele informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 04:33, in Oltenia, Gorj, la adancimea de 10.6 kilometri. Seismul a fost unul slab,…

- Cutremur in Romania. Un seism de 2,2 grade s-a produs, luni dimineața, in Oltenia, județul Gorj. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 8:36, la o adancime de 11,7 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 16 km N de Targu Jiu, 66 km S de Hunedoara, 76 km NE de Drobeta-Turnu Severin,…

- Un seism cu o magnitudine insemnata s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, in Romania. Cutremurul a avut loc luni la ora 00.40 in județul Gorj. Seismul din Oltenia este considerat unul mediu, a avut magnitudinea de 4,6 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 10 km. Ce zone au […]…