Stiri pe aceeasi tema

- Foto : Eugen Luchianiuc Eugen Luchianiuc este de cațiva ani cu soția și cele doua fiice in Tallinn, Estonia. Acolo fetele lui frecventeaza o gradinița municipala pentru care achita lunar 66 de euro pentru fiecare. Chiar cu o saptamana inainte de publicarea rezultatelor testelor PISA, Eugen a vizitat …

- Promovarea sportului in randul copiilor este la fel de importanta precum rolul profesorilor de educatie fizica si sport, care ar trebui sa faca orele mai atractive pentru elevi, a declarat, luni, pentru AGERPRES, fosta atleta Monica Iagar, la Scoala nr. 127 din Capitala, unde a participat la o actiune…

- Un studiu canadian publicat luni arata ca marea majoritate a copiilor de doi si trei ani depasesc timpul recomandat petrecut saptamanal in fata ecranelor si ca un factor asociat este timpul petrecut de mamele acestora in acelasi mod, relateaza AFP.

- Un studiu canadian publicat luni arata ca marea majoritate a copiilor de doi si trei ani depasesc timpul recomandat petrecut saptamanal in fata ecranelor si ca un factor asociat este timpul petrecut de mamele acestora in acelasi mod, relateaza AFP. Noul studiu este limitat, circa 3.600…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Potcoava, este cautat de politisti dupa ce femeia la care se afla in plasament a sesizat ca minorul a plecat de la scoala vineri dupa-amiaza, in timpul cursurilor, fara a mai reveni la scoala sau la domiciliu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- 'Marti, 22 octombrie, in jurul orelor 22,30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Pucheni au fost sesizati despre faptul ca numita Chirila Ioana Gabriela, in varsta de 17 ani, din comuna Gherghita, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Se pare ca aceasta ar fi plecat in aceeasi…

- Romania are printre cei mai multi ingineri per capita si astfel depaseste tari precum SUA, India, China sau Rusia. Chiar si asa, ultimele statistici arata ca, anual, ne lipsesc peste 15,400 de profesionisti IT. In acelasi timp, cele 5 universitati...