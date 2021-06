Am semnat, in conformitate cu metodologia de organizare și funcționare a invațamantului dual, contractele de parteneriat incheiate intre companiile care au solicitat formarea profesionala in sistem dual a elevilor pentru diverse calificari cerute pe piața muncii, pe de o parte, și unitațile școlare de profil, de cealalta parte. Astfel, in urma centralizarii solicitarilor operatorilor economici parteneri de practica vor fi create clase organizate in sistem dual in cadrul a cinci unitați școlare aflate in administrarea municipalitații ieșene, cu un total de 116 elevi, conform tabelului atașat. Mulțumesc…