SCMU Craiova a cedat în fața Oradei și a aruncărilor de la distanță Cand principala ta arma este aruncarea de la trei puncte, iar nu mai puțin de șapte jucatori indeplinesc cu brio aceasta misiune, șansele adversarului la victorie sunt nule. De aceasta bariera s-a lovit duminica seara SCMU Craiova, echipa care, practic, nu a avut nicio șansa in fața Oradei. Formația bihoreana a venit in Banie cu gandul la victorie, iar ceea ce a reușit din afara semicercului este greu de intrecut. Gruparea lui Achim a gasit in permanența ținta de la mare distanța, totalizand la final 17 reușite din afara semicercului. Dupa cele patru sferturi, diferența a fost de 11 puncte in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia U Craiova 1948 a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, in care oaspetii au egalat dupa minutul 90. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Nu mai sunt foarte multe de spus dupa o asemenea finala. Am incercat pe cat posibil sa ne ridicam la un nivel mult mai mare fața de cel cu care am fost obișnuiți, dar, din pacate, nu am reușit acest lucru joi seara. Intr-o sala aproape plina și intr-o atmosfera demna de o finala, SCMU Craiova nu a reușit…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au facut un pas mare spre play-off-ul Diviziei A1. Formația alb-albastra a luat toate cele trei puncte pe terenul Zalaului, dupa o victorie cu scorul de 3-1 (25-22, 25-21, 21-25, 25-17) și astfel ramane in lupta directa pentru locurile fruntașe din campionat. Acum, dupa…

- Unul dintre cele mai disputate jocuri ale lui SCMU Craiova in acest sezon al Diviziei A1 a avut loc miercuri seara, in Sala Polivalenta din Banie. Formația olteana a primit vizita lui Dinamo, iar disputa a fost incinsa de la prima minge aruncata in joc, pana la final. In cele din urma, dupa 3-1 (23-25,…

- Seria excelenta și de victorii a echipei craiovene de baschet continua și dupa duelul de la Galați, de sambata seara. Dupa succesul clar cu Sibiu, la prima apariție pe parchet in 2022, SCMU Craiova a dispus fara drept de apel și de CSM Galați, formație pe care o va intalni și in semifinalele Cupei Romaniei,…

- SCMU Craiova nu a apucat sa debuteze in campionat pe anul 2022, dupa ce partida cu CSU Oradea, programata inițial pe 4 ianuarie, a fost amanata la cererea gazdelor, dupa numarul mare de cazuri de covid din echipa. Acum, alb-albaștrii ar fi trebuit sa dispute duminica, in Ilfov, duelul cu CSO Voluntari,…

- Seria de trei meciuri consecutive cu Timișoara a inceput cum nu se putea mai bine pentru baschetbaliștii Craiovei. SCMU a caștigat convingator primul duel din Banat, scor 81-76, dupa un meci controlat in mare parte. Oltenii și-au asigurat victoria, practic, din primele doua sferturi ale meciului, cand…

- Autostrada Sibiu – Pitești (Transcarpați), cu loturile 2 și 3, a obținut punctaj maxim la prioritizarea proiectelor din Planul Investițional 2020 – 2030 publicat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. In topul autostrazilor cu prioritate la construit in aceasta decada urmeaza Autostrada Zapezii,…