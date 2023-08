Stiri pe aceeasi tema

- Casa Fotbalului gazduiește miercuri, 23 august, de la ora 13:00, tragerea la sorți a play-off-ului Cupei Romaniei, ediția 2023-2024. Evenimentul va fi transmis in direct pe pagina de Facebook Federația Romana de Fotbal și pe YouTube FRF TV.

- La finalul stabilirii țintarului sezonului 2023-2024 din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, s-a tras la sorți prima etapa din Cupa Romaniei-faza locala ediția 2024-2025. Meciurile primei etape din cupa se vor juca pe data de 03.09.2023, dupa urmatorul program, pe terenul primelor echipe trecute la tragerea…

- CS Minaur Baia Mare a pierdut la scor partida din Cupa Romaniei cu Sport Club Municipal Zalau, intr-un meci contand pentru turul III al Cupei Romaniei, la finalul celor 90 de minute de joc scorul pe tabela fiind de 5-1 pentru gazde. Partida s-a disputat pe terenul celor e la Zalau. Minaur a intrat cu…

- Mai sunt doar 15 zile pana la startul noului sezon al Ligii 3 la fotbal. Minaur Baia Mare face parte din Seria 10, alaturi de o alta echipa din Maramureș și anume CSM Sighetu Marmației. Alaturi de echipa din Baia Mare și cea din Sighet se mai afla Club Sportiv Lotus Baile Felix, ACS Crisul Santandrei,…

- SCM Zalau este singura echipa salajeana care va evolua in faza nationala a Cupei Romaniei, dupa ce Ardealul Criseni a fost eliminata in faza regionala. Zalauanii pregatiti de Cristian Luput si Sergiu Moga vor intra in competitie incepand cu turul 1, meciurile urmand sa aiba loc in data de 2 august.…

- Rezultat de exceptie obtinut de doua pugiliste de la CSM Zalau la editia din acest an a Cupei Romaniei la box feminin, eveniment desfasurat la Ploiesti. Trei sportive au facut parte din delegatia condusa de antrenorul Adrian Poputea: Diana Tanasescu (cat. 70 kg), Maria Szatmari (cat. 60 kg) si Kallos…

- Handbalistele Gloriei Buzau au ratat la limita, mai degraba la limita imposibilului, o noua prezența, pentru a patra oara consecutiv, in Cupa EHF. De ce la limita imposibilului? Simplu, din cauza unui scenariu negru, foarte greu de crezut, cu șanse infime de a se materializa. Și totuși, imposibilul…