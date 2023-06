Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timisoara l-a transferat pe georgianul Beka Bitsadze, de la CSM Stiinta Baia Mare. Jucatorul adus pentru linia a treia a semnat pe un an si jumatate. „Leii” au mai facut o achizitie, dupa repatrierea lui Alexandru Tarus, saptamana trecuta, pe Bega vine si un jucator care nu a mai evoluat la…

- SCM Timisoara a anuntat azi un prim transfer pentru noul sezon. Baschetbalistul moldovean Victor Legosin a semnat cu „leii” dupa ce Focsaniul a reprezentat pentru el prima experienta in tara. Legoșin (23 de ani) are si cetațenia romana și este eligibil ca jucator autohton. Nascut la 1 aprilie 2000,…

- Ziua Copilului, sarbatorita pe data de 1 iunie, e un prilej de evenimente speciale organizate pentru aceștia de mai multe instituții de cultura. Teatrul german din Timișoara invita copiii la spectacolul „Craiasa Zapezii”, care va avea doua reprezentații, la orele 13:30 și 18:00, iar in perioada 1-4…

- SCM USV Timisoara a avut parte de o (noua) zi nefasta in Liga Nationala. „Leii” au cedat pe terenul zimbrilor de la CSM Stiinta Baia Mare, fara drept de apel, scor 10-40 (10-19). Baimarenii au deschis scorul printr-un eseu marcat de Popoaia dupa cateva actiuni care prevesteau aceasta reusita. Tot el…

- Asociația Codru Festival in parteneriat cu Fundația Triade transforma Cazarma U din Timișoara pe durata intregului an 2023 intr-un loc de intalnire și socializare in care poți admira arta contemporana și te poți bucura de muzica și relaxare. Codru Urban Garden, amenajata in curtea cladirii, este locul…

- „Leii din Banat” au cedat ieri, scor 84-96, in deplasare cu CSO Voluntari, in primul joc din seria partidelor de clasificare dupa eliminarea din sferturile Ligii Nationale. Ieri, in sala „Gabriela Szabo”, de langa capitala, timisorenii s-au impus intr-un singur sfert. A fost 24-18, 20-22, 25-24 si 27-20,…

- SCM USV Timisoara a obtinut o victorie importanta astazi in Liga Nationala. „Leii” au invins CSM Stiinta Baia Mare pe teren propriu, scor 22-14, si confirma startul perfect de sezon cu victorii pe linie. 3 victorii din 3 meciuri pentru banateni in noua stagiune. Ultima e si cea mai importanta, cu o…

- Vineri dimineața la Timișoara s-a deschis cel mai mare eveniment dedicate tatuajelor din orașul nostrum, unde peste 50 de artiști din noua țari ii așteapta pe cei interesați. Prima ediție a acestui eveniment are parte de invitați din țari ca Hong Kong, Malezia, Germania, Italia sau Croația și se desfașoara…