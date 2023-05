SCM Timișoara, învinsă la Pitești în primul duel pentru locul 7 SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a fost invinsa de FC Argeș, la Pitești, in primul joc pentru stabilirea formațiilor clasate pe locurile 7-8 in Liga Naționala. Gazdele s-au impus cu 85-78. Jocul 2, de pe Bega, e peste doua zile. Ieri, alb-violetele invinse in prima faza din zona 5-8, și-au imparțit sferturile. Timișorenii le-au […] Articolul SCM Timișoara, invinsa la Pitești in primul duel pentru locul 7 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

