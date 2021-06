Stiri pe aceeasi tema

- Pe adresa clubului prim-divizionarei de baschet masculin SCM Timișoara au sosit telegrame de convocare la lotul national de seniori pentru jucatorii Mirel Dragoste si Alexandru Olah. Cei doi baschetbalisti au fost inclusi pe lista „vulturilor” care vor reprezenta Romania in „dublele” cu Letonia (7 si…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European EuroBasket 2022, ce va fi gazduit de Cehia, Georgia, Italia și Germania, in intervalul 1-18 septembrie. „Vulturii", antrenati de Tudor Costescu, vor juca insa in cea de-a doua faza a precalificarilor FIBA Basketball…

- Grupul “Lupii Noptii” este celebru in Rusia. Li se mai spune și “Mesagerii lui Putin” sau Ingerii lui Putin”. Grupul, care sprijina agenda anti-NATO a Moscovei, are adepți in Germania, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Letonia, Republica Macedonia, Cehia, Romania, Serbia si, inclusiv, in Australia…

- Actualizare a listei țarilor cu risc epidemiologic ridicat Foto: Alex Lancuzov Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat ieri lista țarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat, în funcție de rata de incidența cumulata. Astfel, în zona roșie, din care cei…

- Luni, 17 mai, Romania va primi o noua tranșa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 697.320 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- La Berlin (Germania), a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea componentei grupelor din cadrul fazei secunde a precalificarilor europene pentru FIBA Basketball World Cup 2023, nationala masculina a Romaniei fiind distribuita intr-o serie puternica, din care mai fac parte selectionatele similare…

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 511.290 doze, sosește luni in țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- Staff-ul tehnic al nationalei Romaniei a anuntat un lot de 32 de jucatori pentru meciul cu Georgia, care va avea loc duminica 28 martie, de la ora 13:00, la Tbilisi, in Rugby Europe Championship 2021, Georgia. Lotul ”stejarilor” cuprinde 18 inaintasi si 14 jucatori de treisferturi, potrivit site-ului…