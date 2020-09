Stiri pe aceeasi tema

- Esec in primul amical, dar important e ca echipa a revenit sub panou. SCM Timisoara – U-BT Cluj-Napoca, scor 50-75, la pauza mare 31-39, in partida disputata aseara la Novi Becej, prima din presezon si totodata prima dupa o pauza de mai bine de jumatate de an. „A fost un test ca o mana cereasca ...…

- Doua deplasari in tari vecine vor efectua baschetbalistii de la SCM Timisoara in vederea disputarii a cinci amicale, necesare pentru pregatirea stagiunii 2020-2021. Prima iesire se va produce in Serbia, unde baschetbalistii alb-violeti vor juca maine, la Novi Becej, impotriva gruparii U-BT Cluj-Napoca,…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara va avea mai multe jocuri de pregatire peste hotare in luna septembrie. Printre adversarele „leilor” in Serbia si Bulgaria se vor numara si colegele din campionat, U-BT Cluj si SCMU Craiova. Alb-violetii vor disputa un total de cinci amicale in septembrie. Maine,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost invinsa cu 3-2 de ”U” Cluj, intr-un meci amical disputat azi. Confruntarea dintre ”U” Cluj și FC Unirea Dej s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18, pe Baza Sportiva Someșeni. ”Șepcile roșii” au avut prima ocazie de gol la scurt timp dupa fluierul…

- Aerotravel, prin AeroVacanțe, deschide sezonul rezervarilor relaxate și ofera turiștilor posibilitatea sa-și anuleze gratuit vacanțele in Skiathos și Antalya cu pana la 2 zile inainte de plecare și cu returnarea banilor in maxim 7 zileIn perioada 13 - 21.08.2020, turiștii potrezerva relaxat sejururile…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost invinsa, scor 2-3, pe teren propriu, de SCM Zalau, intr-un meci amical disputat in aceasta dupa-amiaza. Partida de verificare dintre FC Unirea Dej și SCM Zalau s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, de la ora 17, pe Stadionul Municipal Dej. Oaspeții au deschis scorul…

- Formatia CFR Cluj a castigat al treilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, al saselea din istorie, luni seara, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, in ultima etapa a play-off-ului editiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat in sistem de finala.…

- Simona Halep a jucat duminica seara la Cluj, la Winners Open, un meci demonstrativ de dublu. Cuplul olimpic al Romaniei, Simona Halep/Horia Tecau, a jucat cu echipa formata din Gabriela Ruse/Marius Copil, Ruse caștigand duminica turneul Winners Open.Meciul de dublu s-a incheiat in favoarea echipei…