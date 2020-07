Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Direcției Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase din cadrul IGPR impreuna cu cei de la Serviciul Arme Timiș, insoțiți de trupele speciale au descins in urma cu scurt timp in mai multe locații din Timișoara și Dumbravița. Ancheta a pornit de la o informație conform careia un cetațean irakian…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara considera, in contextul creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, ca valul doi a inceput „sa loveasca” in anumite parti din tara. „Asistam deja la un val doi in anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov,…

- Medicul timisorean Virgil Musta propune un bilant dupa 3 luni de pandemie. Romania a trecut de la starea de urgenta la starea de alerta, iar de azi relaxarea devine mult mai mare, cu terase deschise si calatorii intre localitati fara adeverinta. Pericolul nu a trecut, spune Musta, care ne avertizaza…

- O tanara din Africa a fost gasitamoarta intr-o camera de camin din Timișoara. Iubitul fetei asunat de doua ori, din Africa, la numarul de urgența din Romania,pentru a sesiza ca fata de 24 de ani se simte rau. Primul apel afost duminica iar al doilea luni, iar medicii au intrat in cameracu ajutorul pompierilor…

- Centrul MultipleXity, care va fi construit in spațiul fostelor ateliere ale RATT și va incorpora Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, are de astazi un proiectant. Concursul de soluții pentru „servicii de proiectare pentru amenajare «Centru pentru Arta, Tehnologie și Experiment, MultipleXity»”,…

- Ordinul Arhitecților din Romania a lansat un concurs online de fotografie cu tema „Ce mai inseamna spațiul public acum?”, care e parte a proiectului „Privește orașul 2020”, lansat de arhitecții timișoreni și asociația Timișoara 2021. Proiectul, pus in practica de echipa bienalei timișorene de arhitectura…

- E-Distribuție Banat, operatorul de distribuție a energiei electrice parte a Grupului Enel din Romania, va executa lucrarile de conectare la rețeaua electrica a spitalului militar de campanie din Timișoara, sprijinind astfel eforturile echipelor medicale in lupta impotriva COVID-19. Proiectul de conectare…