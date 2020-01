Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara le-a facut un frumos cadou suporterilor ei inainte de sarbatori. In ciuda dificultatilor financiare, echipa pregatita de Dragan Petricevic e aproape de o calificare in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce s-a impus azi, in mansa tur, cu 91-66 in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Fara…

- Comenzile online de mancare romaneasca au crescut cu 120% in ultimul an. Potrivit foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, comenzile online de preparate tradiționale romanești au crescut cu 120% in ultimul an. Din totalul comenzilor zilnice inregistrate pe foodpanda, circa 40%…

- SCM Timisoara a fost invinsa pe teren propriu de campioana la zi a Romaniei, CSM Oradea. „Leii oradeni” s-au impus in fata celor banateni cu 84-86, la capatul unui joc pe care l-au controlat. Alb-violetii au acum trei esecuri consecutive in campionat. Primul sfert in duelul „leilor” s-a incheiat in…

- Ediția cu numarul 146 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum lupta medicii romani cu una dintre cele mai periculoase…

- Pe 14 noiembrie, cu doar o zi inainte de Black Friday, eMAG va inaugura un nou showroom la Sibiu, in incinta noului Promenada Mall din centrul istoric al orașului. In showroom-ul cu o suprafața de aproximativ 500 de metri patrați vor fi expuse 1.000 de produse, cu o zona speciala „15 top products” dedicata…

- Formația „Fetițele power puff“ de la Clubul Copiilor Adjud au obținut locul I la cea de-a VIII-a ediție a Concursului Național de Dans „Ritm și Armonie“. Competiția s-a desfașurat sambata, 9 noiembrie, la Colegiul Național „Emil Racovița“ din Iași. Sub atenta indrumare a profesoarei Casyana Paruba,…

- SCM Timisoara a suferit azi un nou esec in Liga Nationala. „Leii” au fost batuti in deplasare de liderul neinvins U-BT Cluj-Napoca, scor 70-79. Banatenii au fost condusi aproape permanent pe tabela si au ratat revenirea pe final. Jucatorii pregatiti de Dragan Petricevic nu au inceput bine partida, cedand…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec stagional in Liga Nationala dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de Dinamo Stiinta Bucuresti. „Leii din Banat” au cedat cu scorul de 64-81 dupa ce se apropiasera la un singur punct pe tabela de alb-rosii in sfertul al patrulea. Dupa doua victorii la rand tehnicianul…