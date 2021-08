Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a plecat la Bucuresti pentru infruntarea din Ghencea de sambata, cu Steaua. Meciul va fi transmis, dar fanii timisoreni pot vedea jocul de la fata locului cu ajutorul clubului favorit, calatorind in noaptea dinaintea partidei. In cealalta semifinala Baia Mare intalneste Dinamo. „Este o…

- CSM Stiinta Baia Mare o va intalni pe Dinamo Bucuresti, iar CSA Steaua Bucuresti va primi replica formatiei SCM Timisoara in semifinalele Cupei Romaniei la rugby, a anuntat Federatia Romana de Rugby. Semifinalistele au fost decise dupa ce CS Universitatea Cluj a anuntat ca, ”din cauza lipsei de jucatori,…

- SCM Timisoara a castigat acasa duelul cu CSM Stiinta Baia Mare din Cupa Romaniei. A fost 18-10 pentru „lei”, care au fost condusi la pauza. Printre cei care au punctat in contul gazdelor s-a numarat si debutantul Alin Conache. Vlaicu a deschis scorul din lovitura de pedeapsa pe arena din Ronat, animata…

- „Leii” au reluat jocurile oficiale cu o victorie scontata in parcul „Iuliu Hatieganu”. A fost „U” Cluj – SCM Timisoara 7-48 in etapa a 4-a a Cupei Romaniei. Banatenii au folosit cu aceasta ocazie numerosi jucatori noi, trei dintre ei reusind eseuri in acest meci. In etapa I din competitia KO a fost…

- FOTO: Vointa Stremt, calificare in finala Cupei Romaniei, dupa un meci dramatic, cu multi nervi, la Galtiu! Vointa Stremt s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa un meci dramatic si un final cu multi nervi, la Galtiu, o victorie 3-2 (1-1), cu Viiitorul Santimbru, cu un gol marcat de Epure (90+2)!…

- SCM Timisoara a obtinut astazi o victorie extrem de pretioasa pe teren propriu contra rivalei din Baia Mare. A fost 28-25 dupa ce oaspetii au condus la sapte puncte diferenta pe finalul partii secunde. Succesul relanseaza practic acest sezon pentru „lei”. Nu a fost liniste la gazde cu o zi mai devreme,…

- Campioana din 2021 la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a câstigat, duminica, si Cupa României, dupa finala cu HCDS Constanta. Dinamo s-a impus cu scorul de 27-20 (13-10).Trofeul Cupa României se alatura titlului national obtinut de dinamovisti în sezonul 2020-2021.…

- Campioana din 2021 la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a castigat, duminica, si Cupa Romaniei, dupa finala cu HCDS Constanta, potrivit news.ro. Dinamo s-a impus cu scorul de 27-20 (13-10). Trofeul Cupa Romaniei se alatura titlului national obtinut de dinamovisti in sezonul 2020-2021.…