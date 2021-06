Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a mai pierdut un nume cu greutate din lotul care aducea multe trofee la rugby pe Bega. De aceasta data e vorba de un jucator care mai are multe de spus in acest sport: ieseanul Marius Simionescu. Jucatorul s-a confruntat recent cu probleme medicale si a spus ca nu a mai simtit sprijinul…

- SCM Rugby Timisoara a informat azi ca 250 de spectatori pot vedea pe viu duelul de sambata cu rivala CSM Stiinta Baia Mare, meci care conteaza pentru runda a 7-a a SuperLigii. Initial conducerea clubului anuntasera eronat ca doar… 15 oameni pot fi prezenti pe arena „Gheorghe Rascanu” din Ronat conform…

- Atletico Madrid a invins-o pe Valladolid, scor 2-1, și a devenit campioana Spaniei pentru a 11-a oara, caștigand lupta cu rivala Real Madrid. Petrecea fanilor echipei lui Diego Simeone a fost umbrita insa de un eveniment tragic. Un copil de 14 ani a murit in timp ce sarbatorea succesul favoriților.…

- CS U Craiova a caștigat la Giurgiu in fața echipei de copii trimisa in teren de Toni Petrea, in penultima etapa a play-off-ului. Succesul a venit la limita, 1-0. Cronica meciului FCSB - CS Universitatea Craiova 0-1, AICI Fara obiectiv in finalul de sezon, FCSB a trimis pe teren o echipa de puști, majoritatea…

- Chindia Targoviste este lider in play-off dupa victoria cu 2-0 in fata celor de la Hermannstadt. Formatia din Sibiu ramane pe ultimul loc la egalitate de puncte cu Poli Iasi.Chindia Targoviste este lider in play-off dupa victoria cu 2-0 in fata celor de la Hermannstadt. Formatia din Sibiu ramane pe…

- Ieri, la Dej a inceput primul turneu din faza a II-a , pentru locurile 5-8, in Divizia A1 la volei masculin. Unirea a revenit spectaculos, de la 0-2, cu ”U”. Ieri, de la ora 14, in Sala Sporturilor ”Petre Stavariu” Dej, Dinamo București a invins cu 3-0 Știința Explorari Baia Mare. Ulterior, de la ora…

- Nicolae Stanciu a caștigat duelul cu Ianis Hagi din optimile de finala ale Europa League: Slavia Praga s-a impus cu 2-0 in deplasare la Glasgow Rangers. Derby-ul rundei a fost castigat de Manchester United, 1-0 pe terenul lui AC Milan , tot dupa 1-1 in prima mansa. Marea surpriza a venit din Croația,…

- Manchester United a intrerupt seria impresionanta de 21 de victorii obținute in toate competițiile de rivala Manchester City. "Diavolii roșii" au caștigat cu 2-0 derby-ul cu "citadinii", disputat in cadrul etapei a 27-a din Premier League.