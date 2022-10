Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al celor de la CSA Steaua a comis un gest scandalos la finalul remizei de la Ramnicu Valcea, 1-1 contra lui CSC Șelimbar. La precedenta deplasare din Liga 2, pe Arena Naționala, contra lui Dinamo, ultrașii celor de la CSA Steaua au fost protagoniștii unor momente violente. S-au batut cu…

- Dinamo și Steaua se intalnesc in aceasta seara incepand cu ora 21:30 in primul derby dupa o pauza de peste doua decenii. Meciul are loc pe Arena Naționala unde se așteapta o audiența de peste 25.000 de spectatori. Ultimul meci, inainte ca locul Stelei in Liga 1 sa fie luat de o societate comerciala…

- CS Minaur și CSM București se vor intalni maine, 8 septembrie, intr-un meci contand pentru etapa a 2-a din Liga Zimbrilor, un meci restanța, in fapt. Pentru Minaur acest meci nu trebuie sa insemne decat victoria, fiecare punct caștigat fiind extrem de important in ierarhia clasamentului. Potrivit csminaur.ro,…

- Echipa de handbal alb-violeta a obtinut pana la urma victoria in runda 2. Dupa esecul de la Turda, SCM Politehnica s-a impus in prima partida de pe teren propriu, in compania celor de la HC Buzau, scor 32-30. Cu aproape zece minute inainte de final oaspetii aveau patru goluri avantaj! Timisorenii au…

- Deoarece Potaissa Turda va juca in weekend in cupele europene, SCM Politehnica Timisoara incepe mai repede Liga Zimbrilor. Meciul din prima etapa se disputa maine in Ardeal. SCM Poli a incheiat seria meciurilor de pregatire cu cele doua victorii de la Cupa Poli 75 și va pleca la orele pranzului spre…

- Prim-divizionara de handbal SCM Politehnica a invins CSM Oradea cu 34-24 (15-10), intr-o partida de verificare jucata vineri la sala Constantin Jude. Meciul dintre cele doua prim-divizionare de handbal a fost echilibrat doar in primele minute (2-2), dupa care alb-violeții s-au desprins abrupt. Timișorenii…

- Progresul Spartac și Dinamo s-au duelat astazi in primul meci a ceea ce se anunța cel mai interesant sezon din istoria ligii secunde. Meciul s-a incheiat cu victoria la limita a „cainilor”, 1-0. Este pentru prima data de la inființarea celor mai importante cluburi sportive din țara, Steaua și Dinamo,…

- Echipa de handbal masculin SCM Politehnica a disputat in weekend doua jocuri de pregatire pe terenul colegei de esalon HC Buzau 2012. Ieri, gazdele s-au impus la un scor categoric, scor 34-25 (16-11), in timp ce azi victoria a fost de partea alb-violetilor, cu 30-29 (12-15). La fel ca in primul test,…