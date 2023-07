Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal a Clubului Sportiv Școlar Sighișoara participa, in aceasta saptamana, la turneul final al Campionatului Național de juniori I, Grupa Valoare, de la Focșani. Mureșenii fac parte din grupa B, urmand sa intalneasca miercuri, 31 mai, in primul joc formația CSS 2 Baia Mare. Celelalte…

- Tinerii jucatori de la AHC Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, au o infrangere și o victorie dupa primele doua zile ale turneului final de la Craiova. Juniorii III au nevoie de o victorie in partida de maine, pentru a-și asigura prezența intre primele patru echipe din…

- Marți dupa amiaza, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și HC Zalau, joc din cadrul etapei a 25-a din Liga Florilor MOL, penultima din campionat. Din pacate, la ultima reprezentație pe teren propriu din acest sezon, fetele de la Minaur au parasit terenul…

- SCM Politehnica va lupta si in acest an in barajul de mentinere in elita. Patru echipe vor lupta in weekendul viitor in turneul care va fi gazduit de una dintre participante – divizionara secunda CSM Alexandria. Turneul de baraj de promovare/retrogradare in Liga Zimbrilor se disputa in perioada 19-21…

- Nu ca ar mai fi contat pentru ceva, dar CS Minaur iese din Liga 2 cu o infrangere in fața celor de la CSM Slatina, in ultima etapa de play-out. Nici scorul nu mai conteaza. Știm doar ca de acum urmeaza o perioada in care vom afla daca CS Minaur va mai exista, cum va continua in Liga 3 și multe altele.…

- Junioarele I de la LT Liviu Rebreanu/AHC Potaissa Turda au incheiat jocurile din grupa cu o victorie impotriva echipei Corona Brașov. La capatul celor 60 de minute de joc, turdencele s-au impus cu 34-33, insa au ratat calificarea in semifinalele competiției. AHC POTAISSA TURDA/LT „LIVIU REBREANU” –…

- Sala „Gheorghe Barițiu” va gazdui incepand de miercuri turneul final al junioarelor 1, competiție la care va participa și Potaissa Turda (in colaborarea cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”). Vor participa opt echipe (Turda, „Lucian Bute” Galați, CSS Caracal, CSS 2 Baia Mare, CSM Bacau, Corona Brașov,…