- SCM Politehnica reia campionatul prin disputarea restantei cu Steaua, maine, in sala „Constantin Jude”. Pentru handbalistii alb-violeti urmeaza apoi inca doua jocuri importante in Liga Zimbrilor. Meciul de vineri se joaca la ora 17.30 si face parte din runda a saptea a campionatului. Bucurestenii au…

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor, pe terenul celor de la Steaua București, intr-un meci care a contat pentru etapa a IV-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Cu Cristi Ghița revenit dupa accidentare, primele minute au fost extrem de echilibrate, cele doua echipe alternand la conducere. Primii care s-au…

- Echipa de handbal alb-violeta a obtinut pana la urma victoria in runda 2. Dupa esecul de la Turda, SCM Politehnica s-a impus in prima partida de pe teren propriu, in compania celor de la HC Buzau, scor 32-30. Cu aproape zece minute inainte de final oaspetii aveau patru goluri avantaj! Timisorenii au…

- SCM Politehnica joaca maine prima partida acasa in noul sezon al elitei de handbal masculin. Banatenii primesc replica Buzaului, care a cedat la scor cu Dinamo in prima etapa. Oaspetii nu il mai au pe muntenegreanul Pero Milosevic la conducerea bancii tehnice. Handbalistii alb-violeti vin, in schimb,…

- SCM Politehnica a pierdut primul joc din noul sezon. Handbalistii alb-violeti au disputat mai repede partida din deplasare cu Potaissa Turda, in conditiile in care pentru ardeleni urmeaza un joc in eurocupe. Gazdele s-au impus in prima etapa a Ligii Zimbrilor cu 27-24 (12-9). Gazdele au preluat initiativa…

- Un brezean a debutat la Steaua București, in Supercupa Romaniei la handbal masculin, disputata joi, 18 august, in Sala Polivalenta, din Capitala. Chiar daca steliștii au fost invinși clar de Dinamo București, scor 32-24, un jucator al Stelei a avut motive de bucurie.

- SCM Politehnica a disputat in weekend o „dubla” amicala in fief-ul maghiarilor de la VKKFT Veszprem. Ambele jocuri au fost pierdute, cu 37-40 vineri, respectiv 29-31 ieri. Primul joc a fost pierdut vineri de alb-violeti, scor 37-40, dupa ce pana la pauza se marcasera deja 42 de goluri, cate 21 de fiecare…

- Echipa de handbal masculin SCM Politehnica a disputat in weekend doua jocuri de pregatire pe terenul colegei de esalon HC Buzau 2012. Ieri, gazdele s-au impus la un scor categoric, scor 34-25 (16-11), in timp ce azi victoria a fost de partea alb-violetilor, cu 30-29 (12-15). La fel ca in primul test,…