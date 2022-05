Stiri pe aceeasi tema

- SCM Poli e fortata sa dispute un meci de campionat care nu mai conteaza miercuri, pentru ca apoi, la nici doua zile distanta, sa dispute tocmai in judetul Brasov primul duel pentru ramanerea in Liga Zimbrilor. Programul stiut se pare ca nu a fost „alterat”, astfel ca timisorenii au un adevarat maraton…

- Ajunsa in situatia ingrata de a disputa un baraj pentru ramanerea in elita, SCM Politehnica isi stie deja programul turneului de supravietuire programat la Ghimbav. Alb-violetii vor intalni in doar trei zile, intre 20 si 22 mai, formatiile din Sighisoara, Oradea si Bacau. Poli mai are de disputat un…

- SCM OHMA Timisoara si-a revenit rapid dupa esecul cu Voluntari. Astazi, „leii” au primit, tot acasa, replica celor de la CS Rapid Bucuresti. Victoria a fost a alb-violetilor, la o „distanta mare” de adversar, scor 80-59! „Leii” si-au aratat superioritatea inca din primul sfert: 20-10. Totusi, oaspetii…

- SCM Politehnica a reusit surpriza, mai ales daca tinem cont de clasamentul de la care s-a reluat Liga Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au trecut insa clar pe parchet de a treia clasata CSA Steaua, scor 34-26, in sala „Constantin Jude”! In formula aproape completa dupa pauza din campionat, alb-violetii…

- SCM Politehnica a avut o pauza consistenta de la jocurile de campionat, pricinuita de partidele internationale. Saptamana aceasta insa alb-violetii au din nou treaba serioasa in Liga Zimbrilor. Miercuri, in sala „Constantin Jude”, adversarul timisorenilor e Steaua iar la doar trei zile distanta pe acelasi…

- SCM Politehnica are din nou cel putin un reprezentant in lotul national de handbal. Nu e vorba de Fenici sau Sadoveac acum, ci de tanarul Ianus Dumitrescu, chemat in premiera la lotul „mare” dupa ce a fost selectionat luna trecuta pentru reprezentativa de tineret a Romaniei. In februarie, Poli, care…

