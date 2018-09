Stiri pe aceeasi tema

- SCM Gloria a reusit cea de-a treia victorie consecutiva de la startul campionatului. Sambata seara, la Rm. Sarat, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a din Seria I a Ligii a 3-a, fotbalistii din Crang au invins echipa galateana Sporting Liesti cu scorul de 2-0 (0-0). Ambele goluri ale victoriei au…

- • Metalul evolueaza la Radauti, CSM Rm. Sarat la Pascani Liga a 3-a continua in acest week-end cu etapa a 3-a, una care aduce in fata echipelor buzoiene adversari abordabili, in fata carora, si cu putin noroc, pot fi obtinute toate punctele puse in joc. SCM Gloria se muta din nou la Rm. Sarat, unde…

- Cu doar cateva ore inainte de inceperea noului campionat al Ligii a 3-a, o echipa si-a anuntat retragerea. Este vorba despre nou promovata Gauss Bacau, pe care ar fi trebuit sa o intalneasca, in Seria I, si cele trei echipe buzoiene, SCM Gloria, Metalul si CSM Rm. Sarat. In aceste conditii, Comitetul…

- Campioana a inceput cum nu se poate mai bine noua stagiune a celui de-al treilea eșalon. Sambata seara, la Rm. Sarat, acolo unde va juca pana cand stadionul din Crang va fi gata din nou sa gazduiasca meciuri, SCM Gloria a intalnit-o pe KSE Tg. Secuiesc, un adversar destul de incomod și cu o oarecare…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, la sfarsitul saptamanii trecute, componenta celor cinci serii de cate 16 echipe si tintarul pentru Liga a 3-a, esalon din care vor face parte, in sezonul 2018- 2019, si trei echipe buzoiene: SCM Gloria, Metalul si CSM Rm. Sarat. Acestea vor evolua in seria I, asa…

- • Se stabiliste si programul competitional Cele trei echipe buzoiene care se vor alinia la startul viitorului sezon al Ligii a 3-a, SCM Gloria, Metalul si CSM Rm. Sarat, mai au doar cateva zile de asteptat pana cand vor afla componenta seriei in care vor evolua in editia 2018-2019 a Ligii a 3-a, dar…

- SCM Gloria a inceput cu o victorie seria meciurilor amicale din aceasta pauza competitionala. Miercuri dupa-amiaza, fotbalistii din Crang au intalnit in deplasare tot o divizionara terta, Flacara Moreni, de care au dispus cu scorul de 2-0 (2-0). Elevii lui George Timis si Vasile Tudose au marcat ambele…

- • Buzoienii disputa maine seara mansa retur a barajului cu Pescarusul Sarichioi Campioana Buzaului la fotbal, SCM Gloria, isi va oficializa sambata seara, in fata propriilor suporteri, promovarea in Liga a 3-a. Pe stadionul din Crang, incepand cu ora 20,00, in nocturna, este programata mansa retur a…