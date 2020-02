SCM GLORIA BUZAU – MINAUR BAIA MARE in sferturile Cupei Romaniei FAN Courier, la feminin La sediul Federației de Handbal a avut loc tragerea la sorți din sferturile Cupei Romaniei FAN Courier, la feminin. Deținatoarea trofeului, CSM București, se va duela cu CSM Slatina, iar campioana de Valcea va primi replica celor de la Braila. Surpriza optimilor, Rapid, va juca la Cluj, iar Gloria Buzau intalnește pe Minaur. La 11 martie se vor juca doar doua dintre partide: CSU Cluj Napoca-CS Rapid și SCM Gloria Buzau – Minaur Baia Mare. In aceeași zi, dar in Liga Florilor MOL, se va disputa derby-ul campionatului,…