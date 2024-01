SCJU Craiova organizează concurs pentru postul de director de îngrijiri Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova organizeaza concurs pentru pentru ocuparea functiei de director de ingrijiri din cadrul comitetului director al unitatii medicale. Managerul spitalului, Eugen Georgescu, spune ca examene vor fi organizate in perioada urmatoare si pentru functia de director medical si functia de director financiar. „Atat directorul de ingrijiri, cat si directorul medical si cel financiar sunt parte din comitetul director al unitatii medicale si atata timp cat directorul este numit prin concurs si acestia trebuie numiti astfel pentru o mai mare responsabilizare”, a mentionat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

