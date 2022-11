Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz da asigurari miercuri ca securitatea energetica a Germaniei in aceasta iarna este "garantata", in toiul crizei energetice declansate de invazia si razboiul ruse din Ucraina, relateaza CNN. "Este garantata pentru ca Guvernul german a schimbat in mod curajos directia si pentru…

- El a reiterat ca Rusia ramane un furnizor de petrol de incredere si ca introducerea unui plafon de pret pentru petrolul rus va declansa o scadere a ofertei. Uniunea Europeana va aplica un embargou asupra importurilor de petrol din Rusia, care va intra in vigoare pe 5 decembrie, urmat in februarie de…

- Guvernul german considera ca este improbabil ca una din cele doua conducte componente ale gazoductului Nord Stream 2 sa fie neafectata de explozia din septembrie, transmite joi dpa. „Este foarte probabil ca actiunea de sabotaj cu explozii puternice sa fi avut un efect puternic asupra ambelor trasee…

- SPD-ul lui Scholz a obtinut o victorie importanta in aceste alegeri regionale, duminica, cu valoare de test. SPD este creditat cu 32,5-33,5% din voturile exprimate in acest land, al doilea cel mai mare din Germania, pe care-l conduce in cadrul unei coalitii din 2013. Uniunea Crestin Democrata (CDU)…

- In ziua de 2 Octombrie 1878, in Parlamentul Romaniei se voteaza o moțiune in legatura cu hotararile Congresului de la Berlin (“ Silita de hotararea Puterilor Mari și spre a nu fi o piedica la intarirea pacii, Camera imputernicește Guvernul a se supune voinței intregii Europe, retragand autoritațile…

- Camera superioara a Parlamentului de la Moscova ar putea analiza pe 4 octombrie solicitarile de unire cu Rusia formulate de regiunile ucrainene care au organizat referendumurile contestate de Occident, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statul rus, ca multe alte tari, a dezvoltat o moneda digitala, pentru a-si moderniza sistemul financiar, sa accelera platile si a reduce riscul implicat de criptomonede. Banca centrala a Rusiei efectueaza deja teste impreuna cu bancile, pentru rubla digitala, intr-o perioada in care sanctiunile impuse…

- Centrala nucleara Isar 2, situata in statul sudic Bavaria, urma sa fie oprita la sfarsitul anului, in conformitate cu planul Germaniei de a elimina treptat energia nucleara. Cu toate acestea, razboiul din Ucraina si scaderea ulterioara a importurilor de energie din Rusia au determinat o schimbare de…