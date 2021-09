Schiţă de mozaic bizantin Zilele trecute a plecat dintre noi un mentor al meu si un mare prieten al Romaniei: antropologul francez Claude Karnoouh. Ingaduiti-mi, va rog, sa-i fac o scurta reverenta schitandu-i un portret din cioburi de texte mai vechi. Nascut in 1940, la Paris, cu cateva luni inainte de umilitoarea ocupatie nazista a acestui oras, Claude va petrece primii sai ani de viata departe de Gestapoul parizian, care ii ameninta familia cu radacini evreiesti ucrainene, in sudul Frantei, in Gasconia istorica a muntilor din vechea regiune Hautes Pyrenees (azi Haute-Garonne). De atunci dateaza o poza simpatica cu el… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

