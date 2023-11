„Schimburile de prizonieri” Israel – Hamas, reluate duminică Israelul a primit lista ostaticilor care urmeaza sa fie eliberati duminica, relateaza „The Times of Israel” care citeaza un oficial familiarizat cu aceasta chestiune. Biroul primului ministru spune ca Israelul a notificat familiile ale caror persoane dragi se afla pe lista transmisa de Qatar, care a mediat intre Israel si Hamas. Duminica va fi a […] The post „Schimburile de prizonieri” Israel – Hamas, reluate duminica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Israelul a primit lista ostaticilor care urmeaza sa fie eliberati duminica, a declarat pentru The Times of Israel un oficial familiarizat cu aceasta chestiune, informeaza news.ro.Biroul primului ministru spune ca Israelul a notificat familiile ale caror persoane dragi se afla pe lista transmisa de…

- Israelul a eliberat vineri 39 de palestinieni din inchisori israeliene, in cadrul acordului de armistitiu de patru zile incheiat cu Hamas, a anuntat emiratul Qatar. La schimb, 24 de ostatici – 13 israelieni, zece thailandezi si un filipinez – au fost predati Comitetului International al Crucii Rosii…

- Primii prizonieri deținuți de gruparea militanta palestiniana Hamas urmeaza sa fie eliberați vineri dupa-amiaza in cadrul unui schimb de prizonieri, in condițiile in care acordul de incetare a focului de patru zile cu Israelul a intrat in vigoare la ora locala 7.00 (6.00 CET), potrivit Politico. BBC…

- Israelul și mișcarea islamista Hamas au fost foarte aproape de un acord pentru eliberarea ostaticilor, potrivit BBC. ”In ultimele zile, am vorbit cu surse din Qatar, care se ocupa de negocierile dintre Israel și Hamas. Au spus ca au fost aproape de o ințelegere asupra ostaticilor ținuți in Gaza. O persoana…

- Negocierile intermediate de Qatar pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas dupa atacurile teroriste de la 7 octombrie au inregistrat ”progrese semnificative”, potrivit unor surse diplomatice citate de CNN. ”Negocierile merg foarte bine. Vom avea o soluție. Mai sunt probleme ramase in aer, dar…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…