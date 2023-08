Schimbările bruște de temperatură și presiune, un stres major asupra organismului Azi 39 – 40 de grade Celsius. A doua zi, 25-28 la pranz și sub 15 grade Celsius, dimineața. Scaderile bruște de temperatura ne afecteaza pe toți, dar mai vulnerabili sunt copiii, suferinzii de boli cronice și persoanele in varsta. Medicul Tudor Ciuhodaru, medic primar de medicina de urgența, spune ca schimbarile bruște de temperatura reprezinta un ”stres major, cu efecte negative mai ales asupra celor care fac parte din grupele de risc”. Aceste șocuri ne slabesc sistemul imunitar, pot accentua problemele cardiovasculare, creaza tulburarii respiratorii și de somn, agraveaza alergiile, provoaca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

