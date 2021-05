Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 11 mai – Sputnik. Unul dintre cei mai importanți ziariști ai anilor '90 Ilie Neacșu, fost deputat, actualmente om de afaceri și scriitor, comenteaza pe marginea Summit-ului NATO și reflecțiilor unor ”analiști militari” roman. Ilie Neacșu le numește ”Taclale pe marginea șanțului”…

- “Pandemia de COVID-19 a schimbat partial comportamentul consumatorilor din piata auto. O parte dintre acestia si-au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Desi tendinta catre masinile…

- Senatoarea Diana Sosoaca a anunțat ca a depus plangere impotriva presedintelui Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, deoarece ar fi fost batuta. „In acest context imi voi lua inclusiv permis de port-arma si o sa solicit paza non-stop, daca inclusiv in Parlamentul Romaniei esti batut ca senator.…

- "In acest context, imi voi lua inclusiv permis de port-arma si o sa solicit paza non-stop, daca inclusiv in Parlamentul Romaniei esti batut ca senator. Romania nu e stat de drept. In Romania s-a instaurat dictatura. Pai in Rusia e mai multa democratie decat in Romania de o mie de ori. Si in China e…

- Senatoarea Diana Șoșoaca anunța ca a depus plângere împotriva președintei Comisiei juridice din Senat, Iulia Scântei, pentru ca ar fi fost batuta. „Îmi voi lua inclusiv permis de port-arma și o sa solicit paza non-stop”, a declarat Șoșoaca.„În…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a anunțat marti seara ca a depus plangere impotriva președintei Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, pentru ca ar fi fost batuta. „Imi voi lua inclusiv permis de port-arma și o sa solicit paza non-stop”, a declarat Șoșoaca, citata de hotnews . „In acest context, imi voi…

- Senatorul Diana Șoșoaca anunnța ca a depus plangere impotriva președintelui Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, pentru ca a fost batuta: Șoșoaca: „Imi voi lua inclusiv permis de port-arma și o sa solicit paza non-stop”. „In acest context imi voi lua inclusiv permis de port-arma și…

- Lipsa circuitelor integrate (cipuri utilizand, la baza, semiconductori) a generat blocaje in industria auto romaneasca, la uzinele Dacia si Ford, dar si in plan mondial, in ultimele trimestre. Piata se va reechilibra in cele din urma, dar lunile urmatoare, pana la reglarea asimetriilor, pot…