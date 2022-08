Stiri pe aceeasi tema

- Bazinul de inot de la Moreni și-a deschis porțile, atat pentru cei mici, cat și pentru adulți. Bazinul dispune de toate dotarile necesare atat pentru practicarea inotului de performanța cat și pentru agrement. Obiectivul este amplasat in zona blocurilor ANL, la ieșirea din Municipiul Moreni spre Ghirdoveni…

- Operatorii economici din Stațiunea balneoclimaterica din Pucioasa pot beneficia de sprijin din partea statului roman, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a afișat pe site-ul propriu (http://turism.gov.ro/web/2022/06/28/proiect-de-procedura-3/), spre consultare publica, proiectul Schemei de minimis…

- Primul document are in vedere colaborarea Consiliului Județean Dambovița, in calitate de lider de asociere, cu municipiul Moreni și comunele GuraOcniței și ILCaragiale pentru realizarea centurii ocolitoare a municipiului Moreni. Din primele date, centura municipiului Moreni va avea aproximativ 15 km…

- Avand in vedere ca se apropie vacanța de vara, polițiștii de la structura de prevenire a criminalitații i-au așteptat pe tinerii din municipiul Targoviște, in Parcul Chindia, unde s-a desfașurat cea de-a cincea ediție a activitații ”Dam like in parc”, dedicata elevilor de gimnaziu și liceu. Obiectivul…

- Poliția Romana, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), Asociația Romana a Bancilor (ARB) și Microsoft lanseaza etapa a treia a campaniei de educație digitala #SigurantaOnline denumita “STOP MALWARE – Siguranța ta online depinde de tine”. Obiectivul acestei campanii consta in prevenirea…

- Prezentare de excepție pentru atletul Catalin Amuza la Campionatul Național de Semimaraton – București OMV Petrom 2022. La competiția gazduita de capitala Romaniei, duminica, 8 mai, sportivul clubului nostru s-a clasat pe primul loc la categoria M40, dupa ce a avut parte de o evoluție la inalțime pe…

- Potrivit purtatorului de cuvant al APIA-Centrul Județean Dambovița, pana la aceasta data au fost inregistrate 24293 cereri unice de plata, pentru suprafețe care insumeaza 116423 hectare. Obiectivul de performanța este suprafața pentru care se depun solicitari, maximul eligibil pe județ fiind de aproximativ…

- Executivul a aprobat la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor proiectul de HG privind dotarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a Garzii Naționale de Mediu cu drone și autolaboratoare pentru masurarea calitații aerului Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatațirea…